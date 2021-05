Confagricoltura Cuneo: “Difficoltà e incertezze in aumento tra i cittadini che si rivolgono al patronato”

“Stiamo notando, in questi mesi, maggiori incertezze e difficoltà sui volti e nelle richieste dei cittadini che si rivolgono ai nostri uffici. Gli effetti della pandemia si stanno facendo sentire sia dal punto di vista economico, con problemi legati perlopiù alla mancanza di occupazione, sia dal punto di vista organizzativo, con famiglie impegnate a far coesistere in modo non semplice gli impegni lavorativi e le necessità personali, in particolare per la gestione dei figli”.



Così Elena Turco, 29 anni di Monastero di Vasco, da poco nominata nuova responsabile provinciale del Patronato Enapa di Confagricoltura Cuneo, commenta l’attuale momento alla luce di situazioni diventate all’ordine del giorno.



Molte le misure di assistenza rivolte alla cittadinanza in questi mesi contrassegnati dal Covid-19. Tra queste c’è il Congedo Covid 2021: un’indennità a favore dei genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di anni 14, affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile. Numerose anche le richieste per accedere al bonus baby sitting Inps 2021, che può essere richiesto per i servizi di baby-sitting ed è riconosciuto ai genitori conviventi di figli minori di 14 anni con importo massimo pari a 100 euro settimanali. È inoltre notizia recente che la scadenza per la presentazione delle domande per percepire il Reddito di Emergenza (REM), è stata spostata al 31 maggio, dando così più tempo agli interessati che non hanno ancora inviato la richiesta.



“Alla luce dei nuovi provvedimenti governativi pensati per venire incontro alle necessità di lavoratori e famiglie, forniamo assistenza gratuita per la compilazione di pratiche non sempre di facile e immediata comprensione da parte degli utenti”, continua Elena Turco. Il patronato Enapa di Confagricoltura Cuneo, attivo negli uffici zona di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, fornisce prestazioni di assistenza in materia di pensioni e previdenza, infortunio sul lavoro e malattie professionali e tutela dei diritti delle categorie disagiate. Le consulenze sono gratuite e vengono fornite a tutti i cittadini, senza obbligo di tesseramento associativo.