A Bra contagi in lenta discesa. Cinque le persone ancora ricoverate

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 6 maggio, sono 104 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus (3,51 ogni 1.000 abitanti), di cui cinque ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” (dato aggiornato al 04 maggio).



“Prosegue la discesa della curva – commenta il sindaco Gianni Fogliato –, anche se lentamente (-7% rispetto alla scorsa settimana). Tra le fasce d’età più colpite spiccano i giovani: gli under 30 positivi sono il 37,4%, mentre gli over 60 rappresentano il 10,3%. Questi dati spingono a riflettere ancora sull’importanza di mantenere comportamenti responsabili, soprattutto ora che arriva la bella stagione e c’è più voglia di uscire e stare insieme. Non è il momento di abbassare la guardia o perdere la consapevolezza che il virus sia ancora tra noi: dobbiamo puntare alla discesa netta dei contagi, obiettivo per il quale a essere determinanti sono i nostri atteggiamenti e il buon andamento della campagna vaccinale. Campagna che a livello territoriale prosegue, con il 28,73% della popolazione vaccinabile raggiunta dalla prima dose e il 12,86% anche dalla seconda (dati Asl Cn2 al 30/04). Intanto, continua in città l’attività di vigilanza e sensibilizzazione delle forze dell’ordine territoriali, con il prezioso apporto del volontariato cittadino”.