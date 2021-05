Prevenzione e cura del tumore al seno, alla Fondazione Ferrero di Alba arriva Paolo Veronesi

"Il tumore al seno: prevenzione e cura". Questo il tema del prossimo appuntamento con le Conferenze Mediche proposte dalla Fondazione Ferrero di Alba. Protagonista dell’incontro, in programma alle ore 18 di giovedì 13 maggio, sarà il dottor Paolo Veronesi, in dialogo responsabile delle attività mediche e socio assistenziali della Fondazione Ettore Bologna.



Cinquantanove anni, Paolo Veronesi è presidente della fondazione che porta il nome e prosegue le attività di ricerca, prevenzione e cura del cancro avviate del padre Umberto.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1986, si è specializzato in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nel 1991 e in Chirurgia Generale nel 1996 presso la stessa Università. Professore a contratto dal 1994 al 1997 presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Perugia, è professore ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano, direttore del Programma di Senologia e Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo).



Ha collaborato al perfezionamento delle tecniche di chirurgia conservativa del carcinoma mammario e, più recentemente, allo sviluppo della tecnica del linfonodo sentinella e della radioterapia intraoperatoria quale complemento della chirurgia conservativa. Presidente del 33° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (Sico), è stato relatore invitato ad oltre 270 congressi nazionali e internazionali. Già docente presso i Master di Senologia dell’Università di Milano e di Siena, è autore di oltre 321 pubblicazioni scientifiche oltre a 28 capitoli di libri. Autore del libro “Il bene delle donne”, edito da Rizzoli,



Fondazione Ferrero e Fondazione Umberto Veronesi sono da tempo vicine nel sostegno alla ricerca scientifica. Fondazione Umberto Veronesi, da anni, finanzia eccellenti medici e ricercatori, perché solo la ricerca scientifica può migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone, grazie a nuovi modelli di prevenzione, diagnosi e cura. In particolare, la Fondazione Ferrero ha sostenuto, e continua a sostenere, borse di ricerca destinate a ricercatori di altissimo profilo scientifico, selezionati attraverso bando pubblico da Fondazione Umberto Veronesi nel campo delle neuroscienze.



"L’obiettivo della Fondazione Umberto Veronesi - dice il professor Paolo Veronesi - è, da sempre, la promozione del progresso scientifico. Perseguiamo questo obiettivo focalizzando l’attenzione e l’impegno in due aree operative: la divulgazione scientifica e la ricerca d’eccellenza. Divulgare il pensiero scientifico per Fondazione è un dovere: significa aprire la mente alle nuove generazioni, offrire nuove opportunità a studiosi promettenti, far conoscere i grandi traguardi raggiunti ad un numero sempre maggiore di persone. La ricerca continua a svolgere il ruolo di vero e proprio motore del progresso scientifico. E così è vissuta da parte della Fondazione. Un ringraziamento sentito, quindi, a tutti coloro che ci incoraggiano ogni giorno a proseguire nel nostro operato e che dimostrano di apprezzare e condividere i valori espressi da Fondazione".



I posti in sala saranno limitati nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. L’accesso alla conferenza sarà esclusivamente su prenotazione: info@fondazioneferrero.it, tel. 0173/295.259.



La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Ferrero (https://www.facebook.com/FondazioneFerrero) e sul canale di streaming del sito www.fondazioneferrero.it.