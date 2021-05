Ricostruito il passaggio sul Gesso a Terme di Valdieri: la stagione estiva può partire

Dalla Val Tanaro alla Valle Gesso, passando per la Valle Vermenagna, sono incalcolabili i danni causati dalla tempesta Alex, che lo scorso 2 ottobre si è abbattuta con enorme violenza sulla nostra provincia.

Danni incalcolabili perché, al di là di quelli meramente materiali, pur pesantissimi, sono le ripercussioni sull'intero territorio quelli più gravi. Basti pensare all'isolamento di Limone Piemonte, non più raggiungibile via tunnel di Tenda.

O alla valle Gesso, colpita in particolare nelle sue aree a maggior vocazione turistica, da Terme di Valdieri, dove è crollato il ponte, a San Giacomo d'Entracque, dove sono stati cancellati due chilometri di strada, oltre ai danni subiti da quella che conduce al Lago delle Rovine.

Ma in questi mesi, pur non essendo ancora arrivati i fondi stanziati dal Governo, il Comune di Valdieri, in collaborazione con la Provincia, è riuscito, mettendo mano al portafoglio, a concludere i lavori del passaggio provvisorio verso Terme di Valdieri.

La stagione turistica è salva.

Su quel ponte, d'estate, transitavano centinaia di veicoli al giorno, per raggiungere l'area dell'ampio parcheggio a pagamento e il Centro Visita del Parco Alpi Marittime. Da quell'area si raggiunge la Piana del Valasco e si snodano decine di passeggiate ed escursioni.

Ripristinare il passaggio era fondamentale. In questi mesi si è lavorato tanto e l'opera è finalmente terminata. E' una soluzione provvisoria, in attesa di un ponte definitivo il cui costo è stimato in 1,3 milioni di euro.

Per ora c'è il guado, sul quale probailmente si passerà a senso unico alternato. Ora sono necessari degli ultimi passaggi burocratici. Non appena la Provincia aprirà la strada al momento chiusa da località Rouggerol, il ponte sarà transitabile anche dai veicoli.

"Siamo molto soddisfatti, era necessario ripristinare il ponte per poter raggiungere nuovamente la frazione, oltre lo stabilimento termale - commenta il sindaco Giacomo Gaiotti. E' stata riaperta anche la strada che arriva fino al Gias delle Mosche, prima irraggiungibile per la presenza della neve. Sono in corso le valutazioni dei danni causati dall'alluvione, in modo da poter mettere in sicurezza anche quell'area. Ci sono numerosi interventi da fare. Stiamo aspettando i fondi chiesti dalla Regione al Governo, dopodiché procederemo con i lavori, per sistemare anche quel tratto di strada".