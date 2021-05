Vallauri di Fossano: personaggi illustri per la conferenza “Ragioniere 4.0”

Si è tenuto questa mattina alle ore 10.45, presso l’istituto Vallauri di Fossano, la conferenza incentrata sul valore e l’importanza della figura del ragioniere. L’incontro, chiamato “Il ragioniere 4.0, un futuro tra economia globale e locale”, ha visto la partecipazione in presenza di alcune classi della ragioneria, molte altre collegate in streaming sul canale YouTube oltre ad ospiti di assoluto rilievo sia a livello territoriale che oltre confine.



Il primo a prendere la parola è stato il dirigente scolastico Paolo Cortese il quale, dopo aver salutato tutti i presenti, ha esposto come queste conferenze possano essere spunti di apprendimento ed esperienza per gli alunni. Il primo relatore è stato Alberto Balocco, proprietario dell’omonima impresa dolciaria leader nel settore, che ha raccontato la propria esperienza e l’evoluzione della sua azienda, anche in questo periodo di pandemia. Balocco ha inoltre spiegato, nel suo discorso intitolato “Conoscere l’economia per fare impresa”, l’importanza delle conoscenze economiche e ragionieristiche, necessarie per l’attuazione e il sostegno di progetti fondamentali come la transizione ecologica.



Successivamente ha preso la parola la dottoressa Daniela Busso, attuale Risk & Insurance Manager del Gruppo Lavazza, la quale ha illustrato ai ragazzi il proprio percorso di formazione e crescita e le nuove figure professionali fondamentali all’interno delle multinazionali. Dopo queste testimonianze, altri rappresentanti di grandi realtà locali hanno preso la parola: Mauro Gagino, CFO dell’Industria grafica “Eurostampa” di Bene Vagienna, il ragioniere Sergio Panero della Cassa di Risparmio di Fossano e, in rappresentanza del Comune cittadino, Maria Grazia Giordana in qualità di capo servizio gestione programmazione e formazione del personale.

L’incontro, apprezzato dai ragazzi che hanno avuto anche l’occasione di interagire con i relatori, ha rappresentato l’occasione di capire come funzionino le grandi realtà presenti sul nostro territorio e l’importanza delle conoscenze economiche in qualsiasi ambito ci si voglia approcciare.