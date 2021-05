Zona gialla e tanto sole: a Bra si rianima l’atmosfera del venerdì di mercato [FOTO]

Dopo il blocco causato dal Coronavirus, finalmente la zona gialla concede un po’ di respiro alle attività di Bra. Dopo i negozi, i bar e i ristoranti, finalmente è ripartito anche il commercio all’aperto.

I banchi sono sistemati sia all’aperto sulla Rocca, in piazza Carlo Alberto e nelle strade immediatamente adiacenti, che al coperto in piazza Giolitti. Da sempre, è intorno ai mercati che le persone si riuniscono e creano insieme quel sentimento di comunità che a Bra è ancora vivissimo, nonostante i tristi periodi che abbiamo passato.

Il ritorno ad una quasi parvenza di normalità va così festeggiato: c’è chi per le vie scandisce note e allegria, diffondendo in città musica che tiene compagnia, in piena sicurezza, agli operatori e ai clienti, per un messaggio di gioia e positività.