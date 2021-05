Addio al pasticcere fossanese Riccardo Tomatis

Si è spento all'età di 76 anni, il pasticcere di Albenga, Riccardo Tomatis.

Ultimogenito di dieci figli, aveva sette sorelle e due fratelli, era originario di Fossano e nel 1952 si è trasferito ad Albenga, rilevando la pasticceria aperta da un anno in via Venezia dal fratello, la "Pasticceria Fossanese".

Un'attività che gestì inizialmente con la moglie, Marina, mentre il fratello ritornò a Fossano. I due coniugi con il loro attaccamento al lavoro, alla passione, alla serietà, conquistarono man mano la fiducia dei clienti non solo albenganesi , ma anche quelli provenienti da tutto il Comprensorio. Fecero quindi conoscere alla clientela anche i prodotti tipici dolciari della loro terra, in particolar modo i “cuneesi al rum” fatti da intensa crema al rum con meringa ricoperta da cioccolato fondente.

La pasticceria si trasferì poi in locali più ampi, in via XXV Aprile, dove attualmente si trova una scuola di danza, con il nome “Pasticceria Tomatis”.