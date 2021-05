4 strategie per aumentare il fatturato

Nel mondo degli affari il successo delle aziende e degli imprenditori si misura sempre in un modo: tenendo in conto la loro capacità di raggiungere gli obiettivi preposti, riuscendo anche a cambiare strategie in corso d’opera.

Lo scopo dev’essere aumentare il fatturato e creare dunque un business in grado di sostenersi da solo e di crescere, investendo parte del guadagno nello sviluppo dell’impresa. Naturalmente non si tratta di una missione semplice, dato che servono impegno e dedizione per aumentare il fatturato, ma esistono strategie utili a raggiungere questo obiettivo.

Trovare un partner: per prima cosa è importante trovare un partner che possa partecipare all’impresa e finanziarla. Naturalmente esistono diverse entità con le quali è possibile collaborare, e non si parla soltanto degli investitori, ma anche dei fornitori e via discorrendo. Inoltre, esistono anche dei servizi di informazione commerciale specializzati come Icribis che potrebbero rivelarsi particolarmente preziosi per la partnership con un’azienda poco conosciuta.

Curare con attenzione il marketing: il marketing rappresenta il cuore pulsante del motore della crescita di una qualsiasi azienda, dato che serve per far conoscere il marchio (brand) e per aumentare la sua appetibilità sul mercato (awareness). Chiaramente le strategie di marketing cambieranno in base al core business dell’azienda e agli obiettivi che si è posta, ma ad oggi non è possibile fare a meno del digitale. Di contro, le strategie di marketing multicanale restano le migliori, dato che permettono di aggredire sia il digital sia la pubblicità “fisica”. Inoltre, merita una citazione la strategia del cerchio d’oro (cosa, come, perché), che consente di ottenere delle risposte utili per pianificare le prossime mosse.

Il marketing online: come anticipato, oggi non si può fare a meno del marketing online. Bisogna dunque investire in ognuno dei vari aspetti di questo settore, come nel caso dei social network e dell’advertising, oltre ovviamente al posizionamento organico sui motori di ricerca. Una strategia del genere presuppone una presenza online forte e in grado di comunicare immediatamente la mission del brand, tramite il sito web e le pagine aziendali sui social.

Fidelizzare il cliente: la chiave per aumentare il fatturato è la fidelizzazione dei clienti. Chi si occupa di impresa sa bene che l’acquisizione di nuovi clienti ha un costo molto alto: di conseguenza, fidelizzare i clienti già acquisiti vuol dire risparmiare sulle spese e tutto ciò andrà ovviamente a beneficio del fatturato. Anche in questo caso esistono diverse strategie di fidelizzazione, come l’assistenza post-vendita, che farà sentire la persona al centro del processo.

Per riassumere tutto il discorso, la strada per il successo non è mai semplice, dunque richiede delle strategie ben precise per poter aumentare il fatturato di un qualsiasi business. Si parte dalle partnership fino ad arrivare al marketing multicanale, passando ovviamente per la fidelizzazione dei clienti acquisiti nel tempo.