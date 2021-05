Bookmakers come 22bet è legale in italia?

Il sito 22bet Italia, è un portale di scommesse online che si sta affermando nel panorama del betting online. Questo sito sta per il momento lavorando grazie ad una licenza del Governo di Curacao ma è già stata inoltrata la richiesta per avere una licenza da AAMS (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) una licenza che viene rilasciata dall’Italia. Tale licenza permetterebbe così un maggior grado di sicurezza nel gioco online sulla piattaforma 22bet. La licenza aams difatti controlla le regolamentazioni online facendo si che il giocatore si trovi sempre tutelato e non possa ricevere brutte sorprese come mancati pagamenti. La richiesta della licenza conferma la credibilità del sito che si sta muovendo in ogni modo per tutelare i suoi clienti.

Il sito è già operativo su Internet e per i più prudenti basta aspettare l’apparizione del caratteristico bollino che certifica la licenza AAMS. 22Bet Italia è quindi in attesa della piena legalità ma probabilmente è questione di poco tempo e poi si potrà giocare tranquillamente scommettendo sia sugli sport che sui casinò online.

22Bet Italia: tutte le scommesse

Il sito offre una vasta scelta di scommesse. Vi sono le classiche scommesse sportive, come quelle calcistiche che sono le più amate dagli italiani. La piattaforma offre tante possibilità e oltre i classici campionati più blasonati dell’Europa si può scommettere anche su altre partite come quelle asiatiche che risultano molto più difficili da trovare in altri siti. Ma non solo sul calcio, si potrà scommettere anche su Basket, Ippica e tutti gli sports più classici. Punto di forza di 22bet sono anche gli e-sports, ovvero gli sports virtuali. Partite simulate dal computer su cui scommettere che offrono una vasta gamma poiché vengono giocate a distanza di pochi minuti. Sempre stando attenti a non farsi prendere la mano queste scommesse permettono però di fare più puntate diverse rispetto ai classici sport. Il punto di forza di 22 bet Italia è allora proprio la vasta gamma di palisesti sportivi su cui scommettere ed è la caratteristica più apprezzata dai clienti.

22Bet Italia: anche casinò online

La piattaforma online di 22bet offre anche una gamma differenziata di giochi da casinò online. Dalle più classiche roulette al blackjack. Tanti giochi differenti anche se per il momento non vi è la possibilità di giocare a Poker.

22Bet e i bonus di benvenuto

Come ogni sito di scommesse online anche 22bet ha scelto di premiare i suoi nuovi clienti con vari bonus di benvenuto. Il bonus si può avere sia nella sezione delle scommesse che in quella dei giochi da casinò. Il primo deposito permette di ricevere il 122 % di bonus (con un massimo di 100 euro per le scommesse e di 300 per i casinò). Ricordandoti sempre di giocare i maniera responsabile avrai però la possibilità di incrementare la tua vincita grazie a questi bonus.

Tirando le somme questo sito offre numerose possibilità, aspettando poi la garanzia definitiva della licenza AAMS, così da poter essere tutelati sempre il sito risulterà ancora più promettente ed è chiaro che si inserirà nel panorama dei migliori siti di scommesse online