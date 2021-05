Come costruire il tuo brand: consigli e strategie

Cosa accade quando osserviamo un logo aziendale?

Immagini, icone e colori, insieme a slogan di ogni tipo, possono suscitare determinate emozioni che spingono a compiere un’azione piuttosto che un’altra.

Sono le strategie di marketing a influenzare le scelte dei consumatori, e il logo fa parte di una delle strategie aziendali più efficaci: il branding.

Costruire un brand è un processo molto interessante che nasce dalla consapevolezza di una determinata azienda di poter offrire qualcosa di nuovo, migliore o semplicemente necessario.

Per costruire un marchio bisogna conoscere a fondo l’azienda che vi è dietro di esso, in modo da poter delineare con precisione i contorni di un’immagine aziendale da offrire al grande pubblico.

I benefici sono tanti e tutti molto importanti, a cominciare dalla possibilità per le aziende con una brand identity professionale di distinguersi immediatamente dalla concorrenza, la quale è spesso uno dei maggiori ostacoli alla crescita di una PMI.

Perché Conta una Buona Immagine Aziendale?

Definire la propria immagine aziendale aiuta a vendere di più, meglio e per più tempo.

E non solo.

Curare il branding, dal posizionamento fino al packaging dei prodotti, aiuta a ridurre i costi pubblicitari.

Senza una buona immagine professionale sarà difficile anche fare pubblicità, dato che alcuni degli elementi chiave di una brand identity sono:

Logo

Web Design

Foto

Video

Slogan

Strategia Comunicativa

Quando i clienti conoscono bene l’azienda da cui comprano sono più sicuri e consapevoli circa la loro scelta d’acquisto, a patto che venga loro offerto quanto promesso.

Come Definire un’Identità Societaria?

Quello che farai sarà dare forma al modo in cui tu vorresti che le persone percepiscano il tuo marchio.

Il primo passo da compiere, valido anche per le più piccole aziende, è stabilire quali i sono i criteri e le ragioni che hanno spinto il tuo brand a prendere forma.

Vuoi offrire il miglior servizio al mondo? Vendere i prodotti più affidabili al miglior prezzo o al prezzo più alto?

Sicuramente, ciò che proponi al pubblico di consumatori è qualcosa che sarà utile a più di una persona, quindi, una volta stabiliti i valori di base del tuo brand, focalizzati sulla buyer persona.

La buyer persona è il risultato della profilazione di un determinato bacino di pubblico, ovvero i tuoi clienti per eccellenza.

Una volta conosciuti i loro gusti e le loro abitudini d’acquisto, potrai valutare come migliorare il tuo servizio e renderlo sempre più adatto ai loro bisogni lavorando sulla customer experience.

Ricorda sempre che l’identità va poi mantenuta costante nel tempo, sia nella comunicazione digitale che in quella offline.

In questo modo sarà più facile essere in linea con le linee-guida del tuo brand e offrire un’immagine professionale e sincera.

Per iniziare a definire un’identità, applica questi concetti:

Unicità : tutto ciò che riguarda il tuo brand deve essere unico

Memorabilità : fai in modo che sia facile da ricordare a lungo

Adattabilità : logo, tono comunicativo e tutto il resto devono essere applicati con semplicità a diversi contesti

Coerenza: tutto deve essere in linea con i valori fondamentali del tuo brand

Ti stai chiedendo quali sono i vantaggi di una precisa identità aziendale?

I tuoi clienti sapranno riconoscere il tuo brand nella grande folla della concorrenza e potrai aumentare vendite e conversioni puntando prima di tutto sulla forza intrinseca del tuo brand, e poi anche sulla pubblicità.

Una volta ottenuta un’immagine chiara, come sponsorizzare gli sforzi fatti?

Fai Pubblicità con i Regali Promozionali

Hai già pensato di utilizzare degli articoli promozionali per fare pubblicità alla tua azienda?

Il tuo logo e il nome del tuo brand saranno sempre sotto gli occhi di tutti.

Scegli prodotti come borracce personalizzate che, oltre a essere sempre utili per idratarsi in ufficio come in palestra, se originali e carine fanno anche tendenza.

Se punti su borracce personalizzate in alluminio farai un grande favore al pianeta rifiutando quelle in plastica, dato che si tratta di uno dei materiali meno riciclati al mondo.

Allo stesso tempo, potrai regalare le borracce alluminio personalizzabili e fare colpo su tutti i consumatori delle generazioni più recenti, i quali sono sensibili al tema del rispetto ambientale, ottenendo così un maggiore effetto pubblicitario sul lungo periodo.

Qui trovi altre idee per il tuo brand e per aumentare la notorietà del tuo marchio.

Come Aumentare la Visibilità Aziendale?

Ora che sai bene cosa rappresenta il tuo brand, devi promuoverlo.

Forse, potrebbe bastare una pubblicità classica su una radio locale o qualche post sui social media, ma la verità è che marketing e pubblicità sono due campi che richiedono specifiche conoscenze.

Fare breccia nella mente di un consumatore, e soprattutto fidelizzarlo, sono due traguardi che richiedono molto impegno e una costante attenzione per i dettagli.

Puoi migliorare la visibilità organizzando eventi online se la tua attività è digitale, oppure rilasciando omaggi personalizzati ai clienti.

Oltre alla pubblicità digitale, alle campagne PPC e ai prodotti promozionali, puoi anche sfruttare il seguito di un micro-influencer e aprire nuove porte all’interno di una specifica nicchia di mercato di tuo interesse.

Maggiori sono le informazioni positive date al consumatore, maggiori saranno le possibilità di convertire il suo interesse in vendite.

Crea e posta regolarmente contenuti utili, divertenti e interessanti per il tuo pubblico di riferimento.

Offri promozioni sul tuo sito o sulla pagina social e usa la newsletter per introdurre le novità a chi è già interessato.

Se la tua proposta commerciale è completa, la tua brand identity sarà di grande aiuto.