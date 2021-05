Allergia e vaccino Covid: operativo il protocollo al Santa Croce e Carle di Cuneo

Il servizio di Allergologia dell'Ospedale Carle, che opera all'interno della struttura semplice di Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria (responsabile dott. Andrea Antonelli), con l’avvio della campagna vaccinale anti COVID-19, ha istituito, in accordo con le attuali linee di indirizzo regionali, nazionali ed internazionali, un protocollo operativo modificato per la stratificazione del rischio di reazioni allergiche al Vaccino SARS-CoV-2 per quei pazienti affetti da patologie allergiche, per garantire una vaccinazione sicura oltre che efficace. Questo percorso è stato inizialmente reso operativo per il personale Sanitario dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle e successivamente esteso ai soggetti "estremamente vulnerabili".