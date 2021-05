Cfpcemon: “Grazie alle aziende che hanno ospitato gli stage”

I ragazzi e le ragazze dell’Operatore Meccanico Cfpcemon (sia Ceva che Mondovì) hanno terminato il loro periodo di 300 ore in azienda e sono tornati entusiasti e con tanta voglia di crescere professionalmente.

“Per la prima volta nella vita usi le nozioni apprese dai professori nel mondo del lavoro, per la prima volta solo”.

“Ho trovato ragazzi disposti a spiegare e ad insegnarmi come fare meglio i pezzi”.

“Penso di mandare il curriculum in quell’azienda dopo l’esame”.

“Ogni volta che portavo a termine una mansione c’era un complimento, infatti mi hanno fatto una proposta per proseguire”.

Sono alcune delle frasi che Benedetta, Emil, Francesca, Gloria, Luca, Matteo, Mattia, Youssef, Rebecca hanno usato per raccontare il loro stage.

Il commento del nostro direttore Mario Barello

“È significativo che anche in questo anno, segnato dalla pandemia, le aziende del territorio abbiano dato la disponibilità ad inserire i nostri giovani nel processo produttivo aziendale.

Siamo coscienti di quale sia l'impegno in termini di tempo, disponibilità, attenzione e affiancamento per trasmettere ai giovani quei saperi che si acquisiscono solo mettendosi in gioco nel luogo di lavoro.

Il mio grazie personale e dello staff del Cfpcemon va a tutti gli imprenditori che con responsabilità sociale sono presenti al nostro fianco nel percorso di formazione e crescita dei giovani del territorio."

Ringraziamo tutte le aziende che, seppur in questo momento storico complicato, hanno voluto accoglierli e accompagnarli a muovere i primi passi nel mondo del lavoro:

AIR CAR SRL – Carrù, ALMEC SPA – Dogliani, ALUSIC SRL – Mondovì, AMERIO VINCENZO S.N.C. – Ceva, ARTECH S.R.L. - Niella Tanaro, BARAVALLE 2000 s.n.c. – Ceva, BIG PROMOTION DI MURATORE DANIELE & C. SNC - Lesegno, C.T.R. SAS DI CANAVESE FRANCO & C. – Garessio, CO.METAL S.R.L. – Mondovì, DOMINI OFFICINE SRL – Alba, ELLERO SRL - Mondovì, FACCIO SRL - Mondovì, FRI.TECH. S.R.L. – Mondovì, GAVOTTO S.R.L. – Mondovì, GREMBER S.R.L. – Mondovì, GRIPAL RICAMBI SNC DI GRIMALDI FABRIZIO E PALOMBO – Ceva, M.L.M. DI MONDINO RENZO & C. SRL - Mondovì, NUOVA RECA MECCANICA E C. S.A.S. – Ceva, O.C.S. IMPIANTI S.R.L. Monastero Di Vasco, OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO & C. S.N.C. – Garessio, OFFICINA MECCANICA Zoppo Maurizio - Priero, OLIMAC SRL – Margarita, OM3 S.R.L. - Niella Tanaro, PIEGMETAL S.n.c. – Lesegno, PRANA S.R.L. – Ceva, SAMPO' MECCANICA DI BELTRAMO RENZO – Mondovì, UVEX CAGI S.r.l. - Ceva

I contatti

Whatsapp 338 1147250

Cfpcemon Ceva - Corso IV Novembre 10 A – 0174 701284

Cfpcemon Mondovì – Via Conti di Sambuy, 26 – 0174 42135

Cfpcemon Fossano – Via Circonvallazione, 13 – 0172646097