In memoria di Pietro Rosso, ottico in Cuneo

A distanza di due anni dalla scomparsa del noto ottico cuneese Pietro (Piero) Rosso che ricorre oggi 7 maggio 2021, la famiglia ha deciso di istituire 5 borse di studio a favore di studenti meritevoli dell’indirizzo “arti ausiliarie delle professioni sanitarie: OTTICO” del Grandis di Cuneo.



La Dirigente dell’IIS “S. Grandis”, Milva Rinaudo, ha concertato con la Sig.ra Ida Rosso l’iter necessario per l’immediata realizzazione. Tale iniziativa nasce dalla volontà di onorare la memoria di Pietro Rosso, pioniere dell’ottica in città, fondatore della scuola di optometria in Italia e titolare dell’omonimo negozio per oltre 50 anni, attraverso un concreto aiuto a chi decide di intraprendere questo percorso di studi. Ogni anno, a partire da questo 2021, cinque studenti meritevoli potranno ricevere un assegno di 500 € come riconoscimento e aiuto ai loro studi.



Ci preme come scuola, sottolinea la dirigente Rinaudo, ringraziare la signora Ida Rosso e la famiglia tutta per la generosità dimostrata che in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, acquista una valenza ancora maggiore. Con questo gesto si rafforza ulteriormente la preesistente collaborazione con un’attività storica della città che si tramanda di generazione in generazione: l’Ottica Rosso. (in foto Pietro Rosso e l’Ottica Rosso di Corso Giolitti a Cuneo).



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Sebastiano GRANDIS”



CUNEO – C.so IV novembre, 16 - tel. 0171 692623 - fax 0171 6672 – Via Cacciatori delle Alpi, 2 – tel. 0171-67616



Sito web www.grandiscuneo.edu.it – e-mail: cnis00300e@istruzione.it