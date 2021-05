Volley A2/F: Chiusa ufficialmente la Pool Promozione…ora l’attenzione si sposta sui Play-off

E’ definitivamente calato il sipario sulla Pool Promozione di serie A2 femminile. Nel pomeriggio di oggi, infatti, si è disputata l’ultima gara ancora ancora da recuperare, quella tra la Omag San Giovanni in Marignano e l’Acqua & Sapone Roma. Una sorta di passerella per la squadra laziale, che già lunedì scorso aveva ottenuto la certezza matematica della promozione diretta in A1. Con la mente sgombra da qualsiasi tipo di pressione, la squadra di coach Cristofani ha superato la Omag con un netto 0-3.

Chiusa la Pool Promozione, l’attenzione ora si concentra sui Play-off, che prenderanno il via mercoledì 12 maggio. Per la Lpm Bam Mondovì subito una trasferta insidiosa in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna. La Lega ha reso noto gli orari dei quarti di finale dei Play-off e pertanto le Pumine di Delmati scenderanno in campo alle ore 18. Il match di ritorno, invece, di scena al PalaManera, è previsto per domenica 16 maggio alle ore 17.

Tornando per un attimo alla Pool Promozione, abbiamo stilato la classifica sulla base dei punti conquistati dalle dieci formazioni che vi hanno preso parte. Ebbene, la Roma ha legittimato la promozione in A1 terminando al primo posto anche in questa graduatoria con ben 23 punti. La vera sorpresa, invece, riguarda la seconda posizione, dove troviamo il Green Warriors Sassuolo con 21 punti, uno in più della Cbf Macerata (20) e due in più rispetto la Lpm Bam Mondovì (19).

Ecco di seguito la classifica definitiva della Pool Promozione, che ricordiamo include anche i punti della Regular season, la classifica dei punti conquistati solo nella Pool Promozione e il tabellone dei Play-off:

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Punti 1 A&S Roma 67 2 Lpm Bam Mondovì 63 3 Meg. Vallefoglia 55 4 Cbf Macerata 53 5 Eur. Pinerolo 52 6 Sigel Marsala 48 7 G.W. Sassuolo 46 8 Volley Soverato 43 9 Cdm Cutrofiano 42 10 S.G. Marignano 38

LA CLASSIFICA DEI PUNTI CONQUISTATI NELLA POOL PROMOZIONE

1 A&S Roma 23 2 G.W. Sassuolo 21 3 Cbf Macerata 20 4 Lpm Bam Mondovì 19 5 Eur. Pinerolo 15 6 Sigel Marsala 15 7 Meg. Vallefoglia 14 8 Volley Soverato 10 9 S.G. Marignano 8 10 Cdm Cutrofiano 5

PLAY-OFF QUARTI DI FINALE – GARA1 – 12 Maggio