Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì verso i quarti dei Play-off, Claudio Basso: "Esordio complicato, ma andiamo a Ravenna per vincere" (VIDEO)

Cinque giorni all'esordio della Lpm Bam Mondovì nei Play-off. Mercoledì 12 maggio, infatti, le Pumine affronteranno gara1 della terza e ultima fase della stagione con la temibile formazione dell'Olimpia Teodora Ravenna, vincitrice della Pool Salvezza.

Un quarto di finale per nulla agevole per la Lpm, che dopo aver chiuso la Pool Promozione al secondo posto dovrà ripartire praticamente da zero e cercare di sbaragliare una concorrenza a dir poco ferrea.

Dopo qualche giorno di riposo, utile a ricaricare le batterie, la squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta in terra romagnola. Abbiamo fatto il punto sulla situazione in casa "Puma" con il vice allenatore Claudio Basso: