Volley femminile A1: nuovo movimento in uscita per la Bosca S.Bernardo Cuneo, Erblira Bici in partenza

Prosegue il lavoro della dirigenza di Cuneo Granda Volley per allestire la squadra che prenderà parte al campionato di Serie A1 21\22.

Tra conferme ufficiali, nuovi arrivi e partenze si sta delineando il roster di Pistola per la stagione che verrà.

L'ultimo movimento (in uscita) in ordine cronologico è relativo all'opposto Erblira Bici che proseguirà altrove la sua carriera.

Lo ha ufficializzato la società di via Bassignano, che ha salutato "Era" attraverso una nota pubblicata sui suoi canali di comunicazione

"Una stagione iniziata in salita e conclusa in crescendo Grazie per l'impegno e la voglia di lottare fino alla fine, Erblira! Ti auguriamo il meglio per la tua prossima avventura!"

La Bosca S.Bernardo Cuneo 21\22 conta al momento le seguenti giocatrici:

Palleggiatrici: Noemi Signorile, Beatrice Agrifoglio

Schiacciatrici: Alice Degradi, Marrit Jasper, Gaia Giovannini

Centrali: Federica Stufi, Federica Squarcini