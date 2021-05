Volley maschile A2 - Cuneo, il bilancio del vicepresidente Costamagna: "Stagione estremamente positiva, al lavoro per migliorare ancora"

Il vicepresidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna ha tracciato un bilancio della stagione 20\21 da poco terminata, definendola "estremamente positiva". Un importante riconoscimento del lavoro compiuto da coach, giocatori e staff, culminato con la conquista delle semifinali in campionato e Coppa Italia.

Gabriele Costamagna: "Stagione estremamente positiva dal punto di vista sportivo, dove avevamo l’obiettivo di raggiungere i Play Off e l’abbiamo superato con l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e Play Off. Bilancio positivo sia dal punto di vista dell'impegno che dei risultati ottenuti. C'è la volontà di ripartire da uno "zoccolo duro" per costruire una squadra ancor più competitiva per affrontare al meglio e migliorare ulteriormente i risultati nel prossimo campionato. Grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto in un’annata difficile; senza di loro non saremmo riusciti ad affrontarla con questa serenità. Il salto in Superlega? Necessita di uno step economico in più, ci lavoreremo durante la prossima stagione».