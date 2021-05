"Servono interventi urgenti sulla SS28 del Col di Nava": Paolo Bongioanni scrive all'ANAS

La strada statale 28 del Colle di Nava torna a essere oggetto d’attenzione da parte del presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Bongioanni, il quale, in queste ore, ha indirizzato una missiva ufficiale all’ANAS Piemonte per denunciare i problemi connessi al congestionamento del traffico nei fine settimana lungo quella che, allo stato attuale delle cose, rappresenta l’unica arteria di collegamento tra il sud Piemonte e la Riviera di Ponente.

In virtù dell’allentamento delle restrizioni anti-Covid decretato da parte del Governo e del concomitante sopraggiungere della bella stagione con temperature miti, le persone hanno ricominciato a muoversi e, va da sé, tale mobilità è in costante intensificazione verso le località turistiche. Non bisogna dimenticare, però, che, a seguito degli eventi alluvionali di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020, il collegamento del Colle di Tenda con la Costa Azzurra non sarà più fruibile per alcuni anni e, di conseguenza, la statale 28 incarnerà per un ampio arco temporale l’unica opzione stradale in grado di porre in comunicazione l’Italia con la Francia.