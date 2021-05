Racconigi Cycling Team: la junior Valentina Basilico protagonista ad Ascoli Piceno

Trasferta più che positiva per la talentuosa atleta junior del Racconigi Cycling Team Valentina Basilico, impegnata nella tre giorni internazionale su pista di Ascoli Piceno.

Nelle giornate di martedì 4 e di mercoledì 5 maggio l'atleta del team manager Claudio Vassallo, diretta per l'occasione dal tecnico Antonio Vassallo, ha dato battaglia nella quinta edizione della “International Piceno Sprint Cup - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2”, conquistando una sesta piazza nella Corsa a Punti, una nona posizione nello Scratch ed un prezioso decimo posto assoluto nella graduatoria generale finale dell'Omnium. Da segnalare che tutte le competizioni erano riservate alla categoria donne elite.

Nella giornata di giovedì 6 maggio la forte atleta brianzola, che nella passata stagione agonistica è salita per ben due volte sul podio al “Campionato Europeo” su pista di Fiorenzuola d'Arda (PC), ha dato spettacolo nella prova Omnium del “Gran Prix Città di Ascoli - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2”, classificandosi al quinto posto. Anche in questa competizione, articolata in quattro prove (Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti), l'atleta del Racconigi Cycling Team ha dovuto sfidare atlete della categoria elite.

Le due prestigiose manifestazioni, volute dal Team Ceci Dreambike in accordo con il Piceno Cycling Team ed il Centro Pista Ascoli, si sono svolte presso il “Velodromo Comunale Monticelli” di Ascoli Piceno, nelle Marche, ed hanno visto l'adesione di molte squadre e pistards tra le più in vista del panorama ciclistico nazionale ed internazionale.