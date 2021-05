A Robilante si sta costruendo un parco giochi con percorso avventura

Lavori in corso in via dei Rerrovieri a Robilante per la realizzazione di un parco giochi con percorso avventura

“Prevediamo di inaugurarlo per fine maggio – spiega il sindaco Massimo Burzi -. Si tratta di un progetto comunale realizzato grazie ad un vecchio bando del GAL. Il parco giochi non avrà grossi ostacoli, in quanto il percorso avventura non sarà soggetto a vigilanza ed è destinato alla fruizione per bambini e ragazzini”.

Gli operai hanno già tirato su alcuni pali e installato uno scivolo. Sorge a fianco degli impianti sportivi e andrà a completare i servizi dell'area.