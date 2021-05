Giornata di esercitazione nell'alto vallone delle Rovine per il Soccorso Alpino di Cuneo [FOTO]

I tecnici del Soccorso Alpino di Cuneo hanno svolto una esercitazione in un canale di neve nell'alto Vallone della Rovina, in valle Gesso.

Durante la giornata sono state ripassate le tecniche di imbarellamento e stabilizzazione di un infortunato e la successiva calata su terreno innevato ripido, che prevede il passaggio su diversi punti di sosta allestiti lungo il canale.

È anche stata l'occasione per affinare l'utilizzo di nuovi materiali a disposizione delle squadre di soccorso. "I molti canali di neve presenti in Marittime attirano ogni anno numerosi alpinisti - ricorda Andrea Cismondi, capo squadra della Valle Gesso - e dobbiamo essere sempre pronti per poter intervenire in modo rapido e preciso, muovendoci con la massima sinergia per ridurre i tempi e essere efficaci e attenti ai rischi che operazioni del genere comportano".

La giornata ha coinvolto, oltre ai tecnici e ai sanitari della stazione, anche gli aspiranti volontari che hanno avuto modo di osservare e muoversi in uno dei possibili scenari in cui opera il Soccorso Alpino.