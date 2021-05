Non ce l'ha fatta Carlo Scaramozzino, vivaista di Manta. Una vita dedicata ai fiori

E’ venuto a mancare all’età di 65 anni nella notte di sabato 8 maggio Carlo Scaramozzino, storico fioraio di Manta, dopo tre settimane di ricovero per Covid all’ospedale di Saluzzo.



Originario di Sanremo, fin da bambino ha lavorato nell’ambito floro-vivaistico e continuava tuttora a portare avanti l’attività di via Valerano dove i suoi genitori avevano avviato l’attività a metà degli anni ’60 coltivando fiori nelle serre di fianco alle Poste del paese.



La rivendita di fiori è stata negli ultimi anni portata avanti, oltre che da Carlo, da altri cinque dei sette fratelli e sorelle, dalla mamma Giovanna e dalle figlie Alice e Marica.



Gran lavoratore, aria bonaria e un sorriso che nascondeva sotto la sua barba. “Carlo era il mito della famiglia - lo ricordano famigliari – ha lottato tanto per vivere, ma non ce l’ha fatta.”



Oltre all’attività stabile a Manta più volte a settimana la famiglia Scaramozzino è impegnata nella rivendita floreale al mercato di Cuneo e Saluzzo.



Questa mattina il banco sotto l’ala di ferro di Saluzzo non è stato montato. I colleghi hanno riempito il vuoto lasciato da Carlo con un vaso di fiori, fiori a cui ha dedicato tutta la sua vita.



Carlo Scaramozzino lascia la moglie Grazia, la mamma Giovanna, le figlie Marica e Alice e i nipoti Elia, Elisabetta e Manuel oltre ai fratelli Pinuccio, Luciano, Renato, Claudio, Franco e le sorelle Isabella e Paola.

Non sono ancora note le date dei funerali.