Una raccolta fondi per sostenere le spese legali del gioielliere Mario Roggero

La gioielleria di Mario Roggero a Gallo Grinzane. Il tentativo di rapina del 28 aprile è finito in tragedia, con due rapinatori uccisi e uno ferito

Una raccolta fondi per sostenere le spese legali di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane che ha subito la tragica rapina costata la vita a due rapinatori nella tarda serata di mercoledì 28 aprile.

Ad organizzarla il Comitato DLPA - Difesa dei Legali Possessori di Armi: "Mario era stato già precedentemente picchiato e rapinato, insieme a sua moglie, come accaduto qualche giorno fa.

Mario è un padre, come noi. Mario è un uomo, come noi. Mario è un lavoratore, come noi, ed è vittima di una situazione estrema e criminale che potrebbe accadere a chiunque.

Il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia ed anche alle famiglie dei due rapinatori deceduti, poichè il dolore non conosce barriere.

Mario affronterà un lungo e penoso percorso processuale, che comporterà ingenti spese e molto dolore, e vorremmo sostenerlo con la nostra solidarietà e con le nostre donazioni.

Se come noi siete con Mario, aiutatelo anche con una piccola somma per le spese processuali perchè siamo tanti, ed uniti si fa la differenza".





I fondi raccolti saranno direttamente versati a Mario Roggero. Sono già stati raccolti 560 euro.

Ecco il link della raccolta fondi: https://www.produzionidalbasso.com/project/sosteniamo-mario-roggero/?fbclid=IwAR2Rp5I80O9R6k-9E47JQpiycg1xGBaBvHtRheBLRg9WuTvoV4nntndGsro