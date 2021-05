Incidente stradale ieri sera, venerdì 7 maggio, in via Torino a Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro fra un'auto e una moto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22, nei pressi della concessionaria Gino Mercedes.

Due i feriti trasportati all'ospedale Santa Croce di Cuneo: codice giallo per il motociclista e verde per il conducente dell'auto.