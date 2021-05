Cosa fare post Lockdown? Ecco 10 nuove idee

Il confinamento ci ha fatto scoprire cosa vuol dire restare reclusi in casa e farci attanagliare dalla noia. Il dover restare soli può essere un sogno per alcuni e un incubo per altri. Il covid ha sconvolto la nostra vita quotidiana e ci ha costretti a reinventare le nostre vite e le nostre relazioni sociali. Ecco 10 nuove idee da sperimentare da soli o in coppia se questo periodo di restrizioni dovesse cessare.

1 – Prendere parte ad un concorso di cucina da soli, in coppia, in video o con più persone, potrebbe essere un modo per imparare a condividere, sperimentare, confrontarsi con altri e magare riscoprire il piacere dei sensi.

2 - Giocare alla console è un classico. Sia che voi siate soli, in coppia o online, sicuramente risulterà gratificante, rilassante, divertente e perchè no, anche piacevole. Avrete sicuramente un effetto benefico a livello mentale.

3 – La convivialità fa parte del nostro essere e pranzare o cenare o fare un aperitivo in diretta video con amici o familiari, rappresenterà un momento di profonda condivisione, ricongiungimento familiare ed anche intimità.

4 – Aver cura del proprio aspetto con un bel trucco. Per testare nuovi look e nuovi stili esistono svariati tutorial e magari, se siete in coppia sarà piacevole e spassoso truccarsi a vicenda.

5 - Creare un contenuto speciale su Instagram. Un suggerimento per gli artisti: immortalate i vostri oggetti di uso quotidiano o gli ambienti in cui passate gran parte del vostro tempo, in modo divertente e perché no, anche serio.

6 - Creare un account Tik Tok. Può essere molto interessante e motivante confrontarsi con altri o prender parte ad una sfida. Sicuramente vi apporterà un buon supporto psicologico. Farlo in coppia sarà ancora più divertente ed intrigante, in quanto creerete un momento di complicità condividendo un progetto insieme.

7 – Osare con la webcam sexy, può rivelarsi una delle Idee post Lockdown più piccanti. Accenderete l'interesse del vostro lui, registrandovi come camgirl su un sito di cam e mostrando cosa desiderino gli altri uomini, cosa scrivano di voi, come vi guardano e vi chiedano spettacoli privati ​​per spogliarvi. Il fattore gelosia ha sempre avuto molto successo e può ravvivare la coppia.

8 – Creare una giornata a tema giorno dopo giorno può spingervi all'azione. Pianificare può, combattere la depressione, stabilire parametri di riferimento e rendere le vostre giornate giocose. Se condividerete il vostro piano di azione giornaliero, renderà ancora più divertente la condivisione con il vostro partner o gli amici in video, chat, ...

9 – Giocate alla parola proibita. Imponetevi di non usare durante tutto il giorno alcune parole con amici, colleghi, familiari o partner sia scrivendo che parlando. Potrete così chiedere anche a loro di unirsi al gioco. Più sarete, più sarà divertente!

10 - Incontrate i vostri vicini. Andate a bussare alla porta dei vostri vicini ed offrite loro un aperitivo o magari, coinvolgeteli in un altro tipo di attività.