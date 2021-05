In giro per negozi per arredare casa

Dovete sapere che io e mio marito, mia sorella ed il suo fidanzato siamo due coppie molto affiatate, ci piace fare varie cose insieme, abbiamo vari interessi in comune, uno di questi riguarda l’arredamento di casa e dato che io e mio marito stiamo progettando un cambiamento nel nostro appartamento, a partire dai pavimenti, e loro due invece pensano di sposarsi il prossimo anno quindi devono sistemare la loro casa appena acquistata, abbiamo scelto una mattina di andare all’https://www.centrocasareggioemilia/outlet-parquet.

E la scelta è stata più che azzeccata, perché subito siamo stati accolti da un mondo dove il parquet regna sovrano e c’è solo l’imbarazzo della scelta. La cosa principale che ci ha colpiti è stata l’accoglienza, con un personale molto educato, caloroso e coinvolgente che si vedeva aveva della propria passione, il proprio lavoro. Così abbiamo iniziato a guardarci intorno, per capire cosa proponeva il Centro del parquet di Reggio Emilia.

Innanzitutto offre varie soluzioni, a seconda dei gusti personali ci ciascuno di noi, dal tipo di arredamento, dai costi che si possono sostenere. Avevano vari tipi di pavimenti da proporre, tra il laminato ed il legno. Ci siamo fatti spiegare le caratteristiche di entrambi e ci hanno detto che il laminato, detto anche finto parquet, è molto conveniente poiché è composto anche dagli scarti del legno, per ciò è un po' meno pregiato del vero parquet diciamo, e viene ricoperto da uno strato adesivo che lo protegge e lo rende impermeabile; risulta inoltre molto piacevole al tatto nel momento in cui si si cammina sopra, tutte queste sue caratteristiche lo rendono l’ideale nei locali dove accedono varie persone, come ad esempio appartamenti ed uffici, in quanto reso resistente al calpestio. La sua estetica è creta da doghe lunghe e strette, bisogna poi aggiungere, con l’aiuto di un professionista, le venature del legno, nello strato superficiale.

Ci hanno poi spiegato vantaggi e svantaggi di questo tipo di parquet ed ora ve li dettaglierò: Vantaggi:

E' un parquet resistente nel tempo ai graffi, agli urti ed all’impermeabilità, grazie allo strato protettivo del quale è ricoperto, non richiede una particolare manutenzione ed è di semplice pulizia

A differenza del legno vero il suo colore non cambia nel tempo

Ha una posa semplice e può essere posto su una pavimentazione già esistente

E' più conveniente rispetto ad un parquet di vero legno

Ed ora vi dirò quali sono i suoi svantaggi:

Tende ad amplificare i suoni, quindi il calpestio dovuto ad una scarpa con il tacco si sentirà di più

Non ha un’alta resistenza al calore, per ciò bisogna sempre fare attenzione nell’appoggiare qualcosa di molto caldo, potrebbe rovinarsi

La camminata su questo parquet offre una sensazione diversa rispetto a quella sul legno vero, infatti è più artificiale

A differenza dell’altro non può essere levigato, per ciò se per qualsiasi motivo dovesse graffiarsi è da sostituire Perché allora sceglierlo? I motivi sono diversi; offre un aspetto estetico piacevole, oltre che una grande gamma di colorazioni, in più è sovrapponibile ad un altro pavimento.

Ora invece vi indicherò vantaggi e svantaggi del parquet in legno. Eccone i vantaggi:

Ha un ottimo isolamento termico ed acustico

Ha una buona elasticità nonché una buona resistenza all’usura

Ha un buon rapporto qualità prezzo e, se la manutenzione è eseguita bene, una buona durevolezza nel corso degli anni

Se composto da legno massiccio, ha un rivestimento elegante, durevole nel tempo

Può essere massiccio, se con uno spessore tra i 10 ed i 22 mm.,oppure può essere multistrato, cioè composto da più strati di legni sottili posti l’uno sopra l’altro

Il parquet di legno è più elegante rispetto al parquet laminato

Richiede una cura maggiore rispetto ad un parquet laminato.

Ora che vi ho detto ciò che ci hanno spiegato a quello che sembra essere il centro parquet più grande a Reggio Emilia, potrete valutare voi quale articolo si adatta meglio alle vostre esigenze. Io e mio marito penso che valuteremo il laminato, ci sembra più pratico e ci permette inoltre di non spendere troppo. Avremo cura ogni volta che entreremo in casa di togliere le scarpe e penseremo a come organizzarci nel momento in cui avremo ospiti in casa; inoltre la nostra casa è in città ed è un appartamento, quindi ci sembra la scelta più sensata.

Mia sorella ed il suo fidanzato stanno invece valutando la soluzione differente, ovvero il parquet in legno, loro hanno una casa indipendente poco fuori città, con il giardino, sicuramente il parquet di legno offrirà loro una soluzione più rustica, con un stile più adatto al loro appartamento che è una via di mezzo tra il moderno ed il retro, oltre che arricchito di qualche accessorio antico qua e la. Dovete sapere che mia sorella ne è appassionata.

Invece il nostro appartamento è in stile più moderno, in alcuni casi oserei dire essenziale, con colori chiari, dunque apprezzeremo un parquet laminato di colore chiaro, non troppo, per un buon impatto visivo, molto particolare, discreto e che non stanca nel lungo periodo; è anche vero che, come ci hanno spiegato al Centro parquet di Reggio Emilia, si possono porre insieme listelli di colori diversi tra loro oppure creare giochi di chiaro – scuro. Con il parquet si usa molta fantasia come potete vedere.

Una volta scelto il tipo di parquet da acquistare, entrambi valuteremo sotto quale forma posarlo per creare un certo movimento nelle stanze, mia sorella sta anche valutando con il fidanzato se utilizzarlo solamente sul pavimento o anche su qualche muro, per creare un ambiente veramente unico ed originale, ma soprattutto per avere la sensazione di calore appena entrati in casa.

Il mio consiglio è quello di andare a visitare l’Outlet di Reggio Emilia, se ne avrete occasione e se vorrete dare una nuova luce alla vostra casa con prezzi competitivi ed un rapporto qualità – prezzo veramente molto buono, troverete ampia scelta di parquet come ho scritto sopra e sicuramente ci sarà quello che fa per voi e per le vostre esigenze