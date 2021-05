Mondodelvino SpA racconta i primi 30 anni di MGM in occasione del progetto Alba “Capitale della Cultura d’impresa 2021”

Celebrare la cultura d’impresa: questo il focus del progetto Alba “Capitale della Cultura d’impresa 2021”, lanciato da Confindustria con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che inaugurerà ad Alba il prossimo 7 maggio un ricco programma di eventi per il 2021.

È, in occasione di questa inziativa che, nella giornata di domenica 9 maggio il gruppo Mondodelvino, fondato nel 1991 da Alfeo Martini, organizza la prima delle due tappe previste per la celebrazione dei suoi primi 30 anni di attività, raccontando l’evoluzione di un’azienda che ha contribuito a scrivere la storia del settore vino in Italia. L’incontro, previsto dalle 10:30 alle 12:30 presso la sala Auditorium della cantina MGM di Priocca, prevede un talk moderato dal giornalista di Radio 24 Sebastiano Barisoni in cui, attraverso le parole del fondatore e presidente Alfeo Martini, verranno ripercorsi i primi 30 anni di vita del gruppo.

“Questi 30 anni, di cui 20 spesi in Piemonte, hanno contribuito al percorso virtuoso che la nostra azienda ha attraversato: il distretto produttivo, le maestranze e le competenze hanno creato un grande valore aggiunto per il territorio. Nel 2002 MGM non produceva nemmeno una bottiglia di vino Piemontese, oggi rappresenta il 25% del nostro fatturato” Alfeo Martini, fondatore e presidente di MGM.

“Con i 30 anni di Mondodelvino si celebra la cultura d’impresa di un’azienda che ha creduto fortemente nel Piemonte e nella provincia di Cuneo e la visione di un imprenditore come Alfeo Martini, riuscito con la sua opera a mettere le basi per creare quello che, con l’acquisizione di Clessidra, diventerà il più grande gruppo privato del mondo del vino. Confindustria Cuneo ha voluto inserire questo evento all’interno del programma di “Alba Capitale”, perché la storia di Mondodelvino è ricca della cultura d’impresa che ha permesso ad Alba di diventare un esempio di produttività. A coronare la giornata ci sarà la presenza di uno dei più grandi esperti di finanza e risparmio del nostro Paese, Sebastiano Barisoni” Giuliana Cirio, direttore di Confidustria Cuneo.

L’appuntamento sarà reso pubblico in diretta streaming sulla pagina Facebook di Mondodelvino.