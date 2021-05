In ricordo di Antonio raccolti 1200 euro per l’ospedale di Saluzzo e la Sanità locale

Antonio Veltri è mancato improvvisamente, lo scorso inverno, all’età di 63 anni.

“Era una persona mite e benvoluta da tutti: dai suoi famigliari, come dai vicini di casa del palazzo in cui viveva a Saluzzo, come alla Idrocentro, azienda dove ha lavorato per tanti anni".

In suo ricordo, attraverso una iniziativa benefica promossa dalla sorella Michela con il marito Roberto Vaira sono stati raccolti oltre mille duecento euro.

La cifra è stata devoluta all’Associazione “Officina delle idee”.

“Ci sembrava un gesto concreto per sostenere l’Ospedale di Saluzzo e la sanità locale - afferma Michela - ricordando Antonio così come lui avrebbe desiderato”.

Da “Officina delle idee” ringraziano per il gesto di sensibilità dimostrata da tutti i partecipanti alla raccolta fondi.