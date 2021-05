“Menti in gioco” a Caraglio e “Spiragli di normalità” ad Alba: due appuntamenti con Scuole Aperte Cuneo

Continuare a tenere alta l'attenzione sull'importanza dell'esserci in presenza a scuola e della socializzazione per i bambini e i ragazzi. Con questo obiettivo si organizzano due eventi questo fine settimana in collaborazione con Scuole Aperte Cuneo: sabato 8 maggio a Caraglio e domenica 9 maggio ad Alba.





Menti in gioco

Il Comitato informale Caraglio e Valle Grana organizza una Giornata di incontro, condivisione e socializzazione, per ritrovare il senso di comunità e imparare all’aria aperta. Appuntamento oggi pomeriggio, sabato 8 maggio, dalle 15 alle 18 con tanti eventi tra il piazzale della chiesa di San Giovanni, il Tennis club, il parco giochi di via Torino, e il giardino della Protezione Civile.

L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Caraglio, con il supporto della Banca di Caraglio, ed è dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni l'appuntamento è nel piazzale della chiesa di S. Giovanni: laboratori di lettura e creativi dalle 16 e yoga bimbi dalle 17.

Per i bambini 6‐9 anni (1° – 4°scuola primaria) è stato organizzato l'Orienteering con partenza alle 15, 15 e 17 dal Tennis Club; Sport e quiz nel Parco giochi di via Torino; Improvvisazione teatrale

e Laboratorio ritmico‐musicale con il corpo e strumenti musicali personali (solo per chi li sta studiando) nel giardino della protezione civile.

Per i ragazzi 10‐14 anni (5° scuola primaria – 3° scuola media) è stato organizzato l'Orienteering con partenza alle 15 e alle 16,30 dalla chiesa di San Giovanni ; Sport e quiz nel Parco giochi di via Torino; Improvvisazione teatrale e Laboratorio ritmico‐musicale con il corpo e strumenti musicali personali (solo per chi li sta studiando) nel giardino della protezione civile.

Nel rispetto delle norme anti-covid, i laboratori avverranno in piccoli gruppi. Per informazioni: 3384704483 Sabina‐ 3397473341 Ilaria.

L'iniziativa è organizzata con la collaborazione volontaria dei ragazzi della scuola superiore e universitari. In caso di maltempo tutte le attivitò saranno rinviate alla settimana successiva.





Happening “Spiragli di normalità”

Domenica 9 maggio ad Alba presso la ZONA H alle ore 15.

Incontro di musica, danza e parole “per farci sentire, per riprenderci i nostri spazi e iniziare nuovamente a vivere”. L'invito è esteso a bambini, giovani, adulti, professori, nonni: “E' tempo per tutti di respirare un po' di sana normalità”.

L'evento è organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid