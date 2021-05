Motori: torna la Ruota d'Oro storica, appuntamento a settembre

Nonostante il periodo difficile, la Scuderia Veltro, visto anche il successo della passata edizione, presenta la XXIV edizione della Ruota d’Oro storica, quest’anno ancora nella versione di un solo giorno.

La sfida è grande, complicata dall’attenzione per il momento: un’incertezza che fino all’ultimo potrebbe vanificare gli sforzi, stante il susseguirsi di norme, spesso poco chiare, a volte contraddittorie, che rendono difficile ogni pianificazione, ed anche la più attenta potrebbe non essere efficace.

Con la solita determinazione e la grande flessibilità che contraddistingue il club cuneese, la Veltro ha messo in moto la macchina organizzativa ed è già pronta la locandina per questa edizione che vedrà protagonista le strade della valle Stura, spartiacque tra le Alpi Marittime e le Cozie; caratterizzata da dolci declivi nella parte iniziali facendosi man mano più aspri alla sommità, teatro di sfide epocali negli anni trenta e quaranta del secolo scorso con le epiche imprese di Nuvolari e Coppi.

Il percorso sarà quindi in grado di offrire peculiarità tecniche di primordine, consentendo nello stesso tempo di apprezzare la natura incontaminata; il caratteristico paesaggio con scorci rimasti “fermi nel tempo”, oltre che imponenti costruzioni militari, a testimonianza dell’importanza strategica della valle e del suo valico, rimasta l’unica porta di accesso alla Francia in provincia di Cuneo, stante l’interruzione del collegamento con la valle Roja, devastata dall’alluvione dell’ottobre scorso.

Il fulcro sarà come sempre Cuneo, sede sia della partenza che dell’arrivo della manifestazione che si svilupperà su un tracciato di circa 150km, con oltre 40 prove cronometrate al centesimo di secondo.

La Scuderia Veltro si impegnerà a fondo per riuscire a realizzare questo evento, che ha un’importante valenza anche dal punto di vista sociale ed economico, in quanto muove persone e mezzi, che contribuiscono nel loro contesto a sostenere l’economia del territorio, non solo sotto il profilo turistico ma anche occupazionale nel campo della meccanica, carrozzeria, selleria, …

Info www.ruotadoro.it; www.scuderiaveltro.it tel. 3386262815 posta@scuderiaveltro.it