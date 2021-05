Skiroll: Coppa del mondo 2021, quattro tappe e dodici gare complessive

Il subcomitato FIS dello skiroll tenutosi nei giorni scorsi (on line) ha impostato il calendario della prossima Coppa del Mondo, che verrà definitivamente ratificato il prossimo 21 maggio dalla Federazione Internazionale.

Saranno complessivamente quattro le sedi gara per un totale di dodici gare, con inizio a Banska Bystrica (Svk), proseguimento in Estonia e Lettonia e conclusione in Russia, a Khanty Mansiysk.

Di seguito il calendario, che prevede anche la disputa dei Mondiali in Val di Fiemme da giovedì 16 a domenica 19 settembre.

Banska Bystrica (Svk):

Ven. 23/07/21 – Sprint TL maschile e femminile

Sab. 24/07/21 – Mass Start 10 km TL femminile e 15 km TL maschile

Dom. 25/07/21 – Interval Start 10 km TC maschile e femminile

Otepae/Tartu (Est):

Ven. 20/08/21 – Sprint TL maschile e femminile

Sab. 21/08/21 – Mass Start 15 km TL femminile e 27 km maschile

Dom. 22/08/21 – Interval Start 10 km TC femminile e 15 km TC maschile

Madona (Let):

Ven. 27/08/21 – Sprint TL maschile e femminile

Sab. 28/08/21 – Mass Start 15 km TL femminile e 20 km TL maschile

Dom. 29/08/21 – Interval Start 10 km TC femminile e 15 km TC maschile

Khanty Mansiysk (Rus):

Ven. 03/09/21 – Interval Start 10 km TL femminile e 15 km TL maschile

Sab. 04/09/21 – Mass Start 10 km TL femminile e 15 km TL maschile

Dom. 05/09/21 – Sprint TL femminile e maschile