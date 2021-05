Una mascherina non fermerà il sorriso: ritornano i clown in corsia ad Alba e Bra

Ritornano i clown di corsia dell'Arcobaleno Vip Alba-Bra.

Ma cosa avranno mai combinato nel mezzo della pandemia? Rigorosamente online hanno proseguito con la formazione sociale: giochi di parole, di fiducia e improvvisazione per preservare il bimbo interiore. Grazie alla pagina Facebook i pazienti non sono rimasti soli: grazie alla tecnologia, con loro hanno festeggiato Natale e Capodanno "distanti ma uniti".

Non si è fermato lo "Staff Scuole" che, con il Liceo Artistico Pinot Gallizio, ha creato un progetto per disegnare un'inedita t-shirt associativa. Il tutto condito con la preparazione della Giornata del Naso Rosso online più colorata di sempre!

E quando la clownterapia virtuale non basta più, il solleticante tocco del clown torna ad essere "in presenza", ma svolto in assoluta sicurezza e di concerto con le strutture che contatteranno l'associazione. A maggio sono previsti i primi servizi nelle case di riposo ad opera di clown vaccinati.

Sono poi ripartite le visite presso l’Istituto Ferrero di Alba: clown vaccinati, all'aria aperta e distanziati, dotati di doppie mascherine e gel igienizzante.

"Durante il servizio è stato diverso indossare la mascherina e non il naso rosso, ma siamo riusciti a regalare lo stesso molti sorrisi". E' proprio vero che una mascherina non fermerà il Sorriso.