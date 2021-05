Bra, un pranzo della ripartenza per i commercianti di via Cavour, ‘cuore della città’

In questa nuova fase dell’emergenza stiamo per tornare a vedere la luce (si spera). Con la zona gialla molte attività sono tornate a respirare. Tra queste anche le piccole botteghe di prossimità, che in questo periodo di pandemia hanno fatto sentire decisamente la loro mancanza.

A Bra si continua a fare rete per sostenere la piccola economia locale, ma anche per creare occasioni di incontro e coesione sociale. È il caso dei commercianti di via Cavour, che venerdì 7 maggio hanno organizzato un pranzo all’insegna del ritorno alla quasi normalità. Un’ottima idea per festeggiare le riaperture in sicurezza e lasciarsi alle spalle le restrizioni degli ultimi mesi.

Gli invitati si sono dati appuntamento all’Antico Caffè Boglione, dove hanno gustato ottimi piatti in compagnia e, tra una chiacchiera e l’altra, hanno avuto la possibilità di conoscere meglio i propri vicini.

Un incontro pieno di allegria e buon umore proprio nel ‘cuore della città’, come sottolineato dalla torta celebrativa dell’evento.

C’è stata un’adesione unanime per lanciare un messaggio di fiducia, che va oltre il difficile momento che il settore sta attraversando a causa del Covid. Spiegano gli interessati: “Da 14 mesi scanditi da aperture, chiusure, decreti, Dpcm, avevamo bisogno di ritrovarci in un momento segnato dalla convivialità, dalla chiacchierata di vicinato, dalla risata sana. È stato un ritorno alla normalità e un incoraggiamento a noi stessi”.

Aggiungendo: “Via Cavour ed i suoi esercizi commerciali vogliono dare un segnale a braidesi e turisti che nelle loro attività trovano regole, sicurezza, igiene, locali sanificati e come sempre cortesia e qualità. Ai clienti chiediamo di adeguarsi con un piccolo sforzo. Piano piano questo periodo sarà dimenticato”.