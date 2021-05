Dronero, i cittadini segnalano telecamere di sicurezza non attive. Il sindaco: “Progetto rimodulato per ottenere finalmente finanziamenti”

"Forse non tutti sanno che le telecamere comunali a Dronero non funzionano o non sono attive. Di sicuro siamo in tanti a pensare a quanto il loro ripristino sarebbe importante per la tutela e sicurezza di tutti e per agevolare il lavoro delle nostre Forze dell'Ordine che già in questo momento difficile "si fanno in quattro" per la sicurezza del nostro territorio. Finché non si subisce un furto, un tentato furto e non solo, il problema sembra non riguardarci. Spero di rispecchiare l'interesse di tutti noi cittadini di Dronero con questo semplice POST, perché Dronero sia ancora più sicura". Le parole di una cittadina dronerese sul gruppo facebook “Sei di Dronero se”, molto attivo e partecipato.

Tanti commenti a sostegno, ma anche un dibattito: quel dubbio, tra il dire oppure no, perché magari qualcuno non sa e si prevengono i comportamenti dei malintenzionati. Pericoli, però, del non segnalare un’importante criticità.

Il sindaco di Dronero, Livio Acchiardi: "Un tema estremamente importante quello della sicurezza e ci tengo affinché i cittadini sappiano che ci sta a cuore. Lo scorso anno avevamo partecipato ad un bando della Regione Piemonte, non ricevendo però finanziamenti. L’altro ieri in una riunione abbiamo nuovamente affrontato il problema, decidendo di ripresentare il progetto rimodulato ed attivando delle quote di cofinanziamento maggiori da poter avere i finanziamenti e poter rendere più sicuro il territorio".