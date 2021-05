“ParchiMondovì”: il Comune apre le aree pubbliche per attività ludiche, sportive e culturali

Sport, attività ricreative e ludiche, ma anche centri estivi, promozione sociale e cultura...sbarcano al parco!

La Giunta comunale di Mondovì, infatti, ha deliberato l’apertura di specifiche aree pubbliche individuate all’interno dei parchi e dei giardini comunali per lo svolgimento delle attività condotte da federazioni, associazioni e società sportive, associazioni culturali e di promozione sociale, cooperative sociali e strutture ove si svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso esercizio fisico o attività ludico-ricreative aventi sede a Mondovì.

A partire da sabato 8 maggio i soggetti interessati potranno presentare apposita istanza, manifestando l’interesse a svolgere la propria attività all’aperto, in una delle venticinque aree individuate presso i giardini di via della Cornice (un’area e un’area Calisthenics), villa Nasi, villa Gai, via Paolino, corso Genova, via Peveragno (3 aree), Sant’Anna (due aree), via Alba, via Ortigara (due aree), largo Marinai, parco Europa (3 aree), via Alpi, via Monviso, via San Bernardo/via Leopardi (4 aree), via Succursale.

I soggetti aventi diritto, una volta manifestato l’interesse, riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma attraverso la quale sarà possibile prenotare le aree in questione, selezionando, mediante una semplice procedura online, il giorno prescelto (fino al 30 ottobre) e le fasce orarie di interesse. L’attività dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli utili per il contrasto all’emergenza Covid-19.

Gli interessati che già l'anno scorso avevano utilizzato la piattaforma on-line sono considerati come già registrati.