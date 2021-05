Tavolo di confronto fra le consulte giovanili delle "sette sorelle" a Fossano

Si è tenuto nella serata di venerdì 7 maggio, il primo tavolo di confronto tra le consulte giovani delle 7 sorelle. Presenti all’iniziativa, promossa dalla consulta giovani di Fossano, le rappresentanze giovanili di: Cuneo, Savigliano, Bra e Mondovì, assenti all’incontro quelle di Saluzzo ed Alba dal momento in cui sono prive della stessa.

Nel corso dell’incontro si sono affrontate problematiche comuni, iniziative attuate in passato, quelle che si vorranno realizzare in futuro ed è stata avanzata l’ipotesi di effettuare iniziative comuni. La riunione si è svolta con spirito di collaborazione e volontà concreta di attuare iniziative in favore dei giovani della propria città ed ora, magari, anche della propria provincia.

Tutti i partecipanti hanno aderito e promosso l’idea di effettuare questi tavoli di confronto con periodicità, al fine di lasciare un’eredità alle consulte che verranno ed incentivare le future amministrazioni comunali a mantenere questa rappresentanza giovanile all’interno dei comuni.

“Sono davvero soddisfatto, l’incontro è andato ben oltre le mie aspettative - ha commentato il presidente della consulta giovani di Fossano Marco Primatesta -. Tra i partecipanti si è percepita subito la sintonia e la volontà di spendersi in favore della propria città e dei giovani. Mi ha fatto molto piacere riscontrare, con gli altri componenti, la volontà di proseguire questi incontri con periodicità. Spero davvero che questo primo incontro possa lasciare poi un’eredità alle generazioni che verranno e chissà, magari, incentivare città importanti della provincia che non hanno la consulta giovani ad instaurarla, proprio in questa ottica provinciale. Tengo a ringraziare tutti i partecipanti e l’assessore Tolardo per il sostegno”.

“È trascorso meno di un anno dall'insediamento della consulta giovani Fossano - ha concluso l’assessore alle politiche giovanili Ivana Tolardo-. Nonostante il periodo emergenziale la Consulta ha dimostrato forza, determinazione, coraggio e tutto l'entusiasmo delle nuove generazioni, realizzando importanti e lodevoli iniziative a favore dei fossanesi, riscuotendo per ognuna un successo inaspettato, ma allo stesso tempo meritato. Quando il loro Presidente, Marco Primatesta, mi ha rappresentato la volontà di coinvolgere tutte le consulte giovani presenti delle 7 sorelle, ho subito accolto con entusiasmo questo progetto, appoggiandoli nell'organizzazione. La collaborazione e la sinergia, nonché il confronto tra le diverse realtà locali non potranno che portare alla realizzazione di progetti utili per tutti il mondo giovanile cuneese”.