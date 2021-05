Auto con a bordo tre giovanissimi si ribalta all’ingresso di Magliano Alfieri

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi poco dopo le ore 20 di ieri (sabato 8 maggio) sulla Provinciale 172 all’ingresso del capoluogo di Magliano Alfieri, arrivando da frazione Sant’Antonio.



Per ragioni in corso di accertamento una Renault Clio che saliva in direzione Magliano Alfieri con a bordo tre giovani è finita fuori strada in modo autonomo e, dopo aver impattato contro la ripa in terra che in quel punto costeggia la strada, si è ribaltata finendo su un fianco al centro strada.



All'interno dei veicolo tre ragazzi, uno del ’99 e due del 2002, in soccorso dei quali sono intervenuti un equipaggio dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba, insieme a un’ambulanza 118 arrivata dalla Croce Rossa albese e ai Carabinieri di Corneliano.



Messo in sicurezza il veicolo, che si trovava in equilibrio precario, Vigili del Fuoco e sanitari hanno raggiunto i ragazzi rimasti nell’abitacolo. Il giovane alla guida e l’amico che viaggiava sul sedile posteriore sono risultati fortunatamente illesi. Il ragazzo che si trovava nel posto del passeggero ha invece riportato le conseguenze peggiori. Stabilizzato, è stato condotto all’ospedale di Verduno per le ferite riportate. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.