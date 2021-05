Schianto a Beinette, muore motociclista fossanese

E’ un 61enne di Fossano, S. C., il motociclista deceduto nell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi (domenica 9 maggio) in territorio di Beinette.



Il sinistro è avvenuto lungo la Provinciale 42 per Margarita, nei pressi di località Madonna della Pieve.



L’uomo sarebbe finito fuori strada in modo autonomo. Non risultano infatti altri veicoli coinvolti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell'emergenza 118, ma per il centauro non c’è stato nulla fare.



Sul posto stanno operando i Carabinieri intanto arrivato dal Comando di Cuneo, impegnati a chiarire la dinamica e le possibili cause dell’uscita di strada costata la vita al 61enne fossanese.



Notizia in aggiornamento.