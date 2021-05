Biblioteca di Caramagna, letture e laboratori per bambini tornano in presenza

Finalmente i laboratori per bambini del progetto “Allegramente Rodari” si sono tenuti in presenza, nel cortile della biblioteca e rispettando tutte le norme relative alla prevenzione dei contagi.

Sabato 8 maggio i bimbi della scuola dell’infanzia, animati da Sabrina Ingaramo, hanno ascoltato la fiaba di Gianni Rodari “Giovannino Perdigiorno” e poi si sono attivati con il laboratorio: hanno colorato tanti piccoli Giovannino, che era talmente distratto da perdere i pezzi del suo corpo; hanno quindi rimontato i pezzi e il risultato è stato davvero bello e multicolore.

Giovedì 14 maggio sarà la volta della scuola primaria con il laboratorio ispirato alla filastrocca “Il cielo è di tutti”, animato da Silvia Carena. Appuntamento alle 16,30 in biblioteca; iscrizioni alla mail carabiblioteca@gmail.com oppure al numero 3200484308 oppure in biblioteca.

A seguito della riapertura, si ricordano i nuovi orari della biblioteca:

Lunedì Mercoledì Giovedì 16-18,30

Venerdì 16,30-17,30

Per ogni informazione potete seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram della biblioteca, saranno pubblicati gli aggiornamenti.

I volontari della Associazione CaraBiblioteca ringraziano infine tutti coloro che hanno aderito alla campagna “Per la festa della mamma fai un gesto solidale”: il ricavato ottenuto con le offerte per biglietti e quadretti sarà utilizzato per finanziare le attività della biblioteca, come questi laboratori, la catalogazione del Fondo Ruatti e le altre numerose attività in programma.