La Diocesi di Fossano celebra la festa della mamma con il video regalo ‘Voci di madre’

“Voci di madre” è la nuova iniziativa promossa dalla Diocesi di Fossano ideata in sostituzione della tradizionale “Benedizione delle mamme”. Una proposta, quella messa in atto dall’Ufficio Pastorale Familiare, resasi necessaria per il protrarsi dell’attuale emergenza sanitaria. Un’iniziativa speculare era stata intrapresa per la Festa del Papà il 19 marzo.

Il video è un insieme di cinque testimonianze derivanti da mondi diversi tra loro – dall’arte alla psicologia, passando per la fede e la vita –, corredato da un finale musicale.

La festa della mamma è tradizionalmente, si apprezza nel video, l’occasione per proporre uno spazio di riflessione, preghiera e rito con elasticità così da coinvolgere credenti e non.

Il filmato è disponibile dalle 21 della giornata di sabato 8 maggio sul canale YouTube "Diocesi di Fossano".

GUARDA IL VIDEO