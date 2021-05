"Un'altra vita della donna": due videoconferenze sulla menopausa con il Gruppo Terziario Donna Alba

Riprende l'attività divulgativa a cura del Gruppo Terziario Donna Alba, aderente all'Associazione Commercianti Albesi.

Protagonista della videoconferenza, suddivisa nelle serate di lunedì 17 e lunedì 24 maggio sempre alle ore 20.30, sarà un periodo estremamente delicato della vita femminile, vale a dire la menopausa.

Il convegno intende offrire puntuali informazioni per comprendere e vivere al meglio una fase importante della vita di una donna. La menopausa, come la pubertà, rappresenta un evento particolare che si contraddistingue da qualsiasi altra fase, con implicazioni psicosomatiche differenti, legate anche ad un aspetto psicologico e socio-ambientale oltre che biologico.

Per dare un quadro il più possibile completo di tutti gli aspetti che riguardano la menopausa, Terziario Donna ha invitato alcuni esperti che potranno dare, attraverso la propria competenza ed esperienza, significative risposte e spunti di riflessione.

Interverranno infatti: lunedì 17 maggio la dottoressa Alessandra Borgogno, psicologa e il dott. Rocco Iannini, ematologo clinico; lunedì 24 maggio toccherà alla dottoressa Enrica Bar, ginecologa, a Patrizia Casetta, ostetrica e alla dottoressa Giulia Porcheddu, nutrizionista.

"La menopausa non deve essere vista come qualcosa di assolutamente negativo – sostiene Francesca Sartore, presidente del Gruppo Terziario Donna Alba -, bensì come un'altra fase della vita della donna, che porta con sé problematiche nuove ma anche positività, come il compimento di una maggiore consapevolezza e della raggiunta maturità. Crediamo sia giusto essere correttamente informate su tutti gli aspetti e le implicazioni, per poter convivere con questo cambiamento in tutti gli ambiti della vita, da quello famigliare a quello sociale, a quello lavorativo".

"L'Associazione Commercianti Albesi ancora una volta si rivolge a un pubblico ampio, trattando una problematica importante che riguarda la salute e il benessere delle donne – afferma Silvia Anselmo, vice direttore ACA -. Per dare puntuali risposte ai molti interrogativi abbiamo coinvolto esperti e specialisti del territorio, che possono rappresentare validi riferimenti rispetto alle tante sfaccettature della tematica".

Per assistere alle videoconferenze è possibile iscriversi gratuitamente attraverso il form che si trova sul sito internet www.acaweb.it, cliccando la relativa news. Oppure, si può contattare direttamente l'Associazione Commercianti Albesi telefonando allo 0173/226611.