Bra: per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, Palazzo Garrone illuminato di rosso

Palazzo Garrone, a Bra, illuminato di rosso per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Il colonnato di Palazzo Garrone illuminato di rosso. Così anche Bra ha partecipato alla Giornata Internazionale della Croce Rossa Italiana e Mezzaluna Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno e premio Nobel per la pace.

Un modo per ricordare e ringraziare i tanti volontari che offrono quotidianamente e con spirito di sacrificio il loro prezioso impegno a servizio della collettività.

Parliamo della più grande organizzazione umanitaria del mondo, che conta 150mila volontari solo in Italia. Commenta il Sindaco di Bra, Gianni Fogliato: “Un esercito della solidarietà fatto di uomini e donne encomiabili. Lo stiamo vedendo in questa pandemia: si prestano all’assistenza sanitaria e sociale, nella campagna vaccinale, nella gestione dei tamponi, nella distribuzione dei pacchi alimentari o in tanti altri servizi di prossimità”.

Aggiungendo: “Ringrazio tutti i volontari della Croce Rossa, che anche a Bra, animati da generosità e competenza, sono una presenza di grande esempio con azioni concrete nel segno della solidarietà. Grazie a nome di tutta la cittadinanza”.