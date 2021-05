Limone, la Fondazione CRT dona al Comune un fuoristrada Jeep Renegade 4x4

La Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino ha donato al Comune di Limone Piemonte un fuoristrada Jeep Renegade 4x4, come gesto di solidarietà al paese colpito dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020. La consegna è avvenuta questa mattina in piazza del Municipio, alla presenza del presidente della Fondazione Giovanni Quaglia, del titolare della concessionaria Bosco Auto di Borgo San Dalmazzo Maurizio Brielli e del sindaco di Limone Massimo Riberi. Durante la cerimonia è intervenuto anche il parroco di Limone, don Elio Dotto per la benedizione del mezzo.

Insieme al fuoristrada, che verrà utilizzato dal Comune per le attività istituzionali, è stato donato anche un carrello torre faro con generatore, di grande utilità per gli interventi di Protezione Civile anche nelle ore notturne.

“Ringrazio con affetto la Fondazione CRT e il presidente Giovanni Quaglia per la vicinanza dimostrata con questa generosa donazione, un segno di aiuto concreto che conferma quanto forte sia il legame tra le fondazioni bancarie e i nostri territori e come queste siano sempre pronte ad intervenire in caso di emergenza”, commenta il sindaco Riberi.