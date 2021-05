L'albese Patrizia Deabate in lizza per il Premio Viareggio 2021, sezione saggistica

L'albese Patrizia Deabate è in lizza per il prestigioso premio letterario Viareggio-Rèpaci, sezione saggistica grazie all'opera "Il misterioso caso del Benjamin Button da Torino a Hollywood".

A comunicarle l'ammissione è stata la professoressa Costanza Geddes da Filicaia.

Scrive l'autrice su facebook: “Un sogno. Credo di essermi svegliata ma in realtà sto sognando. Il Premio Viareggio, uno dei piu' famosi premi letterari (con lo Strega, il Campiello, ecc), non e' un concorso. E', per cosi' dire, "a numero chiuso": si puo' partecipare solo se segnalati dalla Giuria. E ogni Giurato puo' segnalare al massimo 2 volumi. Quindi essendo 15 i componenti, al massimo sono 30 i libri "in ballo" per tutt'Italia.

Non mi illudo di superare anche le prossime selezioni (concorrenza durissima!), quindi sono già molto felice, mi godo il momento e festeggio!”

La Giuria, quasi completamente rinnovata nel mese di aprile, è presieduta da Paolo Mieli, giornalista, saggista e storico, editorialista del “Corriere della Sera”, presenza costante nelle trasmissioni culturali di Rai Tre, già presidente di RCS Libri. Gli altri componenti, tutti di altissimo profilo in ambito letterario, poetico e giornalistico, sono: Maria Pia Ammirati (direttrice Rai Fiction e presidente dell'Istituto Luce-Cinecittà), Antonella Anedda, Camilla Baresani, Maria Borio, Gabriella Buontempo, Luciano Canfora, Leonardo Colombati, Diamante d’Alessio, Mario Desiati, Costanza Geddes da Filicaia, Emma Giammattei, Luciano Luciani, Michele Masneri e Mirella Serri.

A fine maggio la Giuria si riunirà per selezionare, tra i libri segnalati e concorrenti, le “rose” delle opere che procederanno nella competizione.





Patrizia Deabate è già vincitrice del Premio Acqui Storia Inedito che, supportata dall'ufficio stampa romano di Isabella Borghese, ha ottenuto prestigiose recensioni sui quotidiani nazionali per il volume “Il misterioso caso del 'Benjamin Button' da Torino a Hollywood”, edito lo scorso dicembre a Torino dal Centro Studi Piemontesi. Preannunciato da Aldo Cazzullo sul settimanale “Io Donna” del “Corriere della Sera” già nell'aprile 2020, ne hanno poi scritto, dopo la pubblicazione, Gianni Oliva su “La Stampa”, Aldo Alessandro Mola e Fabrizio Ottaviani su “Il Giornale”, Roberto Escobar su “Il Sole 24 Ore”, Maurizio Crosetti su “Il Venerdì di Repubblica”, mentre “Famiglia Cristiana” vi ha dedicato un servizio di due pagine. Marzia Apice per l'ANSA e Lucia Esposito per LiberoQuotidiano.it ne hanno dato notizia sul web.