Sulla Rocca di Bra un trionfo di fiori di gaggia, ottimi per una buona frittata

Non serve abitare in campagna per portare nei piatti i colori ed i sapori della primavera. Tipo, i fiori di gaggia si possono trovare anche sulla Rocca di Bra e sono di strada salendo alla chiesa dei Fratini, ma anche ottimi ingredienti che madre Natura ci regala per una frittata che ha il suo perché.

Realizzarla è molto semplice: prendete dei fiori di gaggia, cogliendoli in un luogo incontaminato, facendo attenzione alle spine sui rami. Una volta arrivati a casa, staccate i fiori dal grappolo e passateli velocemente sotto l’acqua. Quindi, sbattete 3 uova, aggiungete una bella manciata di fiori e aggiustate di sale.

Sulla quantità dei fiori ho fatto ad occhio, visto che fanno volume, ma sono estremamente leggeri… insomma ne ho messi un bel po’ e il risultato è stato perfetto. Mettete un filo d’olio in padella e fate la classica frittata, senza unire altro, perché il gusto e il profumo dei fiori di gaggia non si perda. Infine, impiattate con qualche fiorellino superstite.

Buon appetito e se volete provarla, affrettatevi… perché nel giro di poche settimane le gaggie sfioriranno!