Racconigi saluta il passaggio del Giro d’Italia

Anche la città di Racconigi ha salutato il passaggio del 104° Giro d’Italia per la seconda tappa Stupinigi-Novara.



Striscioni, bandiere e lenzuola colorate di rosa sono stati appesi alle finestre della città per accogliere i corridori, che oggi percorreranno 176 chilometri.



Diversi i cittadini che nel rispetto delle norme di sicurezza li hanno aspettati lungo le vie e davanti al Castello.



“Ripartenza con il passaggio del Giro - commenta il sindaco Valerio Oderda -. Vedere le immagini di sport e cultura riempie il cuore e ci fa ben sperare per la ripartenza”



A Racconigi l’ultimo passaggio della corsa era stato nel 2016, mentre nel 2018 aveva ospitato la partenza del Gran Piemonte.