A Manta si consegnano borse di studio agli studenti meritevoli e la Costituzione ai diciottenni

L'Amministrazione comunale mantese rende noto che in data giovedì 13 maggio, con inizio previsto alle ore 18 presso la Chiesa di Santa Maria del Monastero avverrà la cerimonia per la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i ragazzi mantesi che nel 2020 hanno raggiunto la maggiore età e delle borse di studio per tutti gli studenti meritevoli.



All'incontro parteciperà, in qualità di relatore, il professor Roberto Calvo, ordinario all'università della Valle d'Aosta, che illustrerà brevemente i principi fondamentali e lo spirito che stanno alla base della nostra Costituzione.



L'Amministrazione comunale chiede a tutti gli studenti interessati dalla consegna di confermare la partecipazione all'ufficio Segreteria, telefonando al n. 0175-85205 interno 1.

Il Sindaco e la Giunta invitano gli studenti interessati dalla consegna e le loro famiglie alla cerimonia.