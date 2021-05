All'istituto Denina di Saluzzo scatta l’allarme antincendio: studenti evacuati, ma è un guasto al sensore

Saluzzo, studenti del Denina in via Macallè, dopo l'uscita da scuola per l'allarme anticendio

Studenti evacuati tre volte questa settimana all’istituto ragionieri e geometri Denina di via Della Chiesa a Saluzzo, per allarme incendio. Ma tutto è rientrato velocemente e le lezioni sono già riprese. Erano circa le 7,50, la campanella delle lezioni non era ancora suonata, quando è scattata la sirena dell'allarme antincendio. Molti ragazzi erano già nell’istituto, altri ancora all’esterno.

Sono stati fatti allontanare. Alcuni gruppi si sono riversati nello spiazzo di via Macallè davanti al municipio.

"Si è trattato di una anomalia al sensore dell'antincendio – spiega il dirigente Flavio Girodengo. I tecnici subito accorsi e stanno comunque verificando la funzionalità di tutte le parti dell'impianto.

“La situazione ha creato una prova di evacuazione improvvisata e tutto ha funzionato bene – commenta il preside –, anche nella via dove ha sede la scuola, attualmente ristretta da una gru per lavori.

Sono 270 gli studenti oggi (lunedì 10 maggio) nelle aule per le lezioni in presenza, nel plesso di via Della Chiesa, il 70% della popolazione studentesca iscritta.