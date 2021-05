Armando Camperi è il nuovo presidente della sezione ANA Mondovì (FOTO)

Cambio al vertice della sezione ANA di Mondovì: Armando Camperi è il nuovo presidente delle penne nere.

L'elezione, nel pieno rispetto delle norme anti covid, si è svolta in un bel clima di amicizia, sabato 8 maggio, al Pala Terme di Lurisia, frazione di Roccaforte Mondovì.

La scelta del luogo è stata motivata proprio dalla possibilità di reperire un sito con caratteristiche idonee ad ospitare i delegati in sicurezza, garantendo il distanziamento fisico fra i partecipanti, con servizi interni, percorsi adeguati senza incroci, riscaldamento a pavimento, ampio e comodo parcheggio.

La riunione, introdotta da Armando Camperi, in qualità di facente funzioni, (il mandato del presidente uscente Giampiero Gazzano era terminato ad aprile, ndr), è iniziata alle 15 si è aperta con il consueto saluto alla bandiera, accompagnato da un momento di silenzio in ricordo dei soci "andati avanti".

Camperi ha portato il saluto del Consiglio Direttivo e ringraziando il sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni e il presidente della Pro loco di Lurisia, Renato Occelli per la concessione in forma gratuita della struttura.

Ringraziamenti per la partecipazione estesi anche al consigliere nazionale dell’A.N.A. Antonio Franza e al presidente uscente Gianpiero Gazzano, al quale è stata consegnata una targa a riconoscimento dei tanti anni di Presidenza spesi con dedizione, impegno e con capacità non comuni e per aver promosso ed assecondato opere ed attività, che hanno recato beneficio alla Comunità e reso lustro all’ Associazione Nazionale Alpini Sezione di Mondovì. Graditissima anche la presenza della madrina della sezione signora Dada Ghirardi.

I delegati hanno quindi scelto come Presidente dell’Assemblea il Consigliere Giancarlo Bovetti, mentre le funzioni di segretario sono state svolte dal consigliere Gianfranco Abbate.

Presidenti del seggio elettorale l’alpino sindaco di Farigliano, Ivano Airaldi coadiuvato dagli scrutatori, Claudio Pensa del gruppo di Niella Tanaro e dall’alpino Roberto Queirolo del gruppo di Roccaforte Mondovì.

La riunione è proseguita con l’approvazione della relazione morale del presidente Gazzano, la segnalazione alla sede nazionale di Milano dei tre delegati che parteciperanno all’assemblea nazionale sempre a Milano (Bruno Gazzola, Tomatis Antonio, Giovanni Garelli), la presentazione e l’illustrazione della relazione finanziaria del bilancio consuntivo 2020 e del preventivo 2021 da parte del Presidente dei Revisori dei Conti rag. Sandro Baraldi, approvato dopo la consueta discussione, all’unanimità dai delegati.

Durante lo svolgimento delle votazione è stato proiettato il video della durata di circa 40 minuti “Sono quasi 100”, introdotto dalla presentazione del generale Enrico Mellano, che raccoglie la storia della sezione dalla costituzione ai giorni nostri.

Le operazioni di voto, in forma segreta, si sono concluse con l’elezione a Presidente per il prossimo triennio a grandissima maggioranza del già consigliere Armando Camperi del gruppo Alpini di Mondovì Breo. Alla riunione erano presenti 157 delegati in rappresentanza di 43 gruppi: 157 i voti espressi a favore.

Il gruppo alpini di Villanova ha omaggiato tutti i gruppi presenti con il libro “carissimi vi scrivo”, curato dal villanovese Giovanni Battista Rulfi: una raccolta di lettere dell’alpino Sergente maggiore Villanovese Giuseppe Rulfi dai vari fronti di guerra Francia, Albania, Jugoslavia e dalla Russia dal quale non è più tornato. Lettere raccolte e conservate con cura fraterna dalla sorella Anna.

Una curiosità: il delegato più lontano, in rappresentanza del gruppo di Marsaglia, Alpino Boron Vittorio è giunto addirittura da Monaco (Montecarlo).