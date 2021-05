Chi va a fare il vaccino viaggia gratis sui bus di Bra

A partire da oggi, lunedì 10 maggio 2021, anche a Bra le linee del trasporto pubblico locale saranno gratuite per tutti i cittadini che si stanno recando presso (o stanno tornando da) uno dei due hub vaccinali presenti sul territorio – ovvero l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e la Casa della salute nell’ex “Santo Spirito” – per sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Infatti, anche la Sac (l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Bra) ha aderito alla proposta lanciata dalla Regione e dall’Agenzia per la mobilità piemontese volta a favorire la campagna vaccinale e ridurre la diffusione dell’epidemia.

Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario esibire la ricevuta della prenotazione; è sufficiente anche l’SMS con cui la Regione ha fissato la data e l’ora dell’appuntamento. Per maggiori informazioni e per consultare gli orari del servizio ci si può rivolgere a Sac Viaggi, www.viaggisac.it, tel. 0172-411611.